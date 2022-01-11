Профессиональная ассоциация теннисистов (ATP) прокомментировала ситуацию с проблемами сербского спортсмена Новака Джоковича. Теннисист может лишиться возможности участвовать в Australian Open.

На официальном сайте ассоциации появилось обращение по волнующему Новака делу. Открытый чемпионат по теннису проводится в Австралии. Однако с местными властями у Джоковича возникли проблемы из-за визы.

В обращении говорится, что ATP уважает строгую иммиграционную политику страны, однако проблемы со въездом игроков в Австралию говорят о необходимости более четкого информирования и применения правил.

«Совершенно очевидно: во время поездки в Мельбурн Новак Джокович считал, что ему было предоставлено необходимое медицинское освобождение, чтобы не нарушались правила въезда в страну», — говорится в обращении.

При этом в ATP отметили, что события, которые привели к судебному заседанию, нанесли ущерб всему, включая благополучие Новака и его подготовку к Australian Open. Ассоциация с нетерпением ждет решения суда и начала самого чемпионата.

«ATP продолжает настоятельно рекомендовать вакцинацию всем игрокам тура. Это, по нашему мнению, необходимо для того, чтобы наш вид спорта смог справиться с пандемией», — уточнили в ассоциации.

Напомним, старт чемпионата в Австралии запланирован на 17 января. Однако власти страны считают визу серба как недопустимую для участия. Джокович до сих пор не предоставил официальных данных о своем статусе вакцинации, из-за чего некоторые думают, что спортсмен не привился от ковида.

В свою очередь, венгерский коллега Новака Мартон Фучович отметил, что здоровье окружающих имеет первостепенное значение, поэтому прививка необходима.