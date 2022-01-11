Елена Вяльбе во время мужского марафона на ЧМ в Зеефельде. Фото: скрин Матч-ТВ

Елена Вяльбе во время мужского марафона на ЧМ в Зеефельде. Фото: скрин Матч-ТВ

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила выбор состава национальной команды на Олимпийские игры в Пекине.

В Китай отправятся Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков и Артем Мальцев.

За женскую команду выступят Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева и Мария Истомина.

Вяльбе заявила, что Истомина и Мацокина попали в сборную России решением тренерского штаба. Остальные лыжники выполнили критерии отбора.

Президент ФЛГР рассказала, что спортсмены сейчас находятся в Европе. Руководство будет искать европейские соревнования и организовывать старты. чтобы спортсмены могли полноценно подготовиться к Олимпиаде в Пекине.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.