Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не планирует расставаться с футболистами зоны атаки в зимнее трансферное окно после перехода Ивана Сергеева из «Крыльев Советов».

Напомним, ранее появились слухи об уходе из «Зенита» Артема Дзюбы и Сердара Азмуна.

«Приход Ивана Сергеева ни коим образом не повлияет на уход игроков «Зенита» в зимнее трансферное окно. Он отражает курс на наличие минимум двух сильных игроков на каждой позиции, который характерен для ведущих европейских клубов», – цитирует Медведева «Спорт-экспресс».

Напомним, Иван Сергеев перешел в «Зенит» 10 января. Соглашение с 26-летним российским нападающим рассчитано до 2025 года.

В текущем сезоне Сергеев сыграл в 20 матчах, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.