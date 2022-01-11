Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, заслуженный мастер спорта Дмитрий Васильев прокомментировал новость об уходе из жизни двукратного олимпийского чемпиона Анатолия Алябьева. О подробностях болезни легендарного биатлониста он рассказал «Петербургскому дневнику».

«С воспалением легких Алябьева госпитализировали в Токсовскую больницу, он ведь жил в Кавголово в своем доме. Тест на коронавирус был положительным, состояние быстро ухудшалось», – заявил Дмитрий Васильев.

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга добавил, что врачи ничего не смогли сделать, Алябьев слишком поздно обратился к специалистам. У Анатолия Николаевича были больные легкие. Они не выдержали нагрузки.

Васильев рассказал, что Алябьев был искренним и бесхитростным человеком.