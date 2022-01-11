Английский «Вест Хэм» интересуется российским полузащитником «Монако» Александром Головиным. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Пока стороны не начинали предметных переговоров по трансферу. Речь идет о консультациях и сборе информации со стороны «Вест Хэма». Пока неизвестно, интересен ли переход самому Александру.

Ранее появилась информация об интересе «Эвертона» к Головину.

25-летний полузащитник заключил контракт с «Монако» в 2018 году до конца сезона-2023/2024. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. В текущем чемпионате Франции Головин сыграл в 13 матчах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

До 2018 года Александр Головин играл в ЦСКА. Футболист также является игроком основы сборной России по футболу.