Заслуженный артист России, известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал переход Ивана Сергеева в «Зенит». 10 января было официально объявлено о покупке форварда у «Крыльев Советов».

«Я Сергеева не знаю, и как специалист оценивать его не могу. Что касается видео, где он сидит на трибунах «Спартака» с фанатами и размахивает шарфом, то, конечно, болельщики «Зенита» будут припоминать ему эту историю, — цитирует «РБ-Спорт» Боярского. — Заслужит ли он доверие «Виража»? Смотря как будет играть».

Сергеев в текущем сезоне провел в РПЛ 18 матчей, забил 6 голов и сделал 4 передачи. Осенью форвард вызывался в сборную России на отборочные матчи ЧМ-2022, но на поле не выходил. Его контракт с «Зенитом» рассчитан на 3,5 года, до конца сезона-2024/25.