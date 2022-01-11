«Ювентус» не вступал в переговоры с «Зенитом» по поводу трансфера нападающего Сердара Азмуна, утверждает «Спорт-Экспресс». Иранский форвард является предметом интересов селекционеров «Юве» с лета 2021 года, но контактов пока стороны не вели.

«Ювентус» действительно ищет нового нападающего после того, как у Федерико Кьезы подтвердился разрыв крестообразных связок. Однако в приоритете у клуба аренда игрока до конца текущего сезона. Из-за финансовых трудностей «Ювентус» пока не рассматривает полноценные приобретения.

«Зенит» же заинтересован в продаже Азмуна, поскольку летом его контракт истекает, и иранец станет свободным агентом.

В сезоне-2021/22 Азмун провел в составе «Зенита» 21 официальный матч, в которых забил 10 мячей и отдал 4 голевые передачи. Портал transfermarkt.de оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро