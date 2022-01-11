Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал состав национальной команды на Олимпийские игры в Пекине.

«Состав оптимальный на сегодняшний день. Исходя из всех, кто есть в наличии, всех проверили. Это лучшие, кто есть. Оптимальный состав«, – цитирует Бородавко «Чемпионат».

Тренер сборной России добавил, что сейчас руководство ищет какие-то старты для того, чтобы подвести спортсменов к Олимпиаде в оптимальной форме. Пока вопрос окончательно не решен, но Бородавко уверен, что соревнования найдутся.

Напомним, вчера, 10 декабря, стало известно о том, что седьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам в Планице (Словения) отменен из-за коронавируса. Следующим официальным стартом для спортсменов станут Олимпийские игры в Пекине. Турнир пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.