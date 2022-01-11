Олимпийский чемпион Александр Легков прокомментировал выбор тренерского штаба сборной России по лыжным гонкам на Олимпийские игры в Пекине.

Легков заявил, что ему обидно за Ретивых. По словам Александра, Александр – возрастной лыжник. Напомним, спортсмену 30 лет.

Легков полагает, что Глеб до последнего надеялся на попадание в состав сборной России. Опять вмешался коронавирус. Вчера, 10 января, руководство Федерации лыжных гонок объявило об отмене последнего перед Олимпиадой этапа Кубка мира, на которой Ретивых мог выполнить критерии отбора.

«У меня хорошие отношения с Глебом. Мне бы хотелось, чтобы он отобрался. Жалко по-спортивному Глеба, но решать не мне«, – цитирует Легкова «Спорт-экспресс».

В состав сборной России вошли Александр Большунов, Артем Мальцев, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин и Иван Якимушкин.