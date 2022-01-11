Белорусские лыжницы Светлана Андриюк и Дарья Долидович заявили, что руководство страны не пускает их на Олимпийские игры в Пекине за поддержку оппозиционных сил. Информацией поделилось агентство Reuters.

По информации источника, Андриюк и Долидович запретили выступать на квалификационных соревнованиях к Олимпиаде, лишив девушек шанса отобраться на Игры.

«Они дословно обвинили меня в том, что я поддерживаю оппозицию. Я не хочу быть здесь. Я планирую уехать в Польшу, потому что жить здесь невозможно«, – заявила Андриюк.

«Я не сделала ничего, что могло бы оправдать дисквалификацию и деактивацию моего когда FIS«, – сказала Долидович.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Тренерский штаб сборной России уже назвал лыжников, которые поедут на соревнования.