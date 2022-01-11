Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выборе состава сборной России по лыжным гонкам на Олимпийские игры в Пекине.

Напомним, в составе мужской команды выступят Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков и Артем Мальцев.

За женскую команду выступят Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева и Мария Истомина.

«Неожиданностей нет никаких, сильнейший состав. Жаль, конечно, что Ретивых не попал. Чистых спринтеров у нас совсем не осталось. Надежда на тех, кто может совмещать спринт и дистанцию«, – цитирует Губерниева «Чемпионат».

Дмитрий считает, что отсутствие стартов может сказаться на выступлении спортсменов. Однако это общая проблема. Все оказались в такой ситуации.