Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин близок к возвращению на лед после перенесенной операции. Об этом сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

35-летний хоккеист еще не сыграл ни одного матча в текущем сезоне. Он восстанавливался от операции на колене, которую сделали 4 июня 2021 года. В понедельник Малкин полноценно тренировался во второй тройке и бригаде большинства «Питтсбурга».

«На данный момент могу сказать, что решение будет принято перед игрой, но нас вдохновляет прогресс, которого добился Джино«, – цитирует главного тренера «Питтсбурга» Майка Салливана пресс-служба НХЛ.

Главный тренер считает, что Малкин сейчас выглядит лучше, чем до травмы.

Матч между «Питтсбург Пингвинз» и «Анахайм Дакс» состоится в среду, 12 января. Начало – в 6:00 по московскому времени.