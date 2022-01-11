Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года, чемпион мира и Европы, а ныне – хореограф и постановщик Илья Авербух поделился ожиданиями от выступлений российских спортсменок на стартующем 12 января в Таллине чемпионате Европы по фигурному катанию.

Авербух считает, что российские девушки займут весь пьедестал на чемпионате Европы. Он полагает, что по-другому быть не может. Остается только следить, как распределятся места среди фигуристок из России.

«Камиле Валиевой сложно составить конкуренцию, но то, что в женском одиночном катании с первого по третье место займут наши девушки – это сто из ста«, – цитирует Авербуха «Чемпионат».

Чемпионат Европы пройдет с 12 по 16 января в Таллине. Эти соревнования – последние перед Олимпийскими играми в Пекине.