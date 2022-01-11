Подмосковные «Химки» предлагают 38-летнему защитнику Юрию Жиркову подписать контракт на полгода с возможностью продления на год. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Ранее появилась информация о том, что бывший футболист «Зенита» может продолжить карьеру в «Нижнем Новгороде» или «Химках». Защитник летом 2021 года стал свободным агентом. Жиркову 38 лет.

На данный момент стороны ведут переговоры. Клуб из Подмосковья может продлить контракт с Жирковым, если «Химки» останутся в РПЛ.

Юрий Жирков играл за тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи», московское «Динамо» и «Зенит». Защитник пять раз становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также становился обладателем Кубка УЕФА.