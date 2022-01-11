Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о выборе состава сборной Росси по лыжным гонкам на Зимние Олимпийские игры в Пекине.

Слова Вяльбе цитирует портал РИА Новости.

По словам Вяльбе, споры по поводу определения состава сборной не возникали, вопросов к кандидатам у членов президиума Федерации не было.

«В составе лучшие лыжники страны. Поэтому надеемся, что это боевой состав. Каждые Олимпийские игры — это очередная война», — сказала президент ФЛГР.

Напомним, сегодня, 11 января, был объявлен официальный состав сборной России по лыжным гонкам на ОИ-2022 в Пекине, которые стартуют уже 4 февраля. В их число вошли Александр Большунов, Денис Спицов, Наталья Непряева, Илья Семиков, Артем Мальцев и др. Полный список участников можно найти здесь.