Лыжники из Швеции и Норвегии подозреваются в нарушении правил использования смазки, утверждает издание NRK. Отмечается, что произошло это на Кубке Скандинавии, который проходил с 7 по 9 января.

Лыжники применяли смазку со фторсодержащими продуктами, а конкретно — перфтороктановой кислотой.

Директор по гонкам Международной федерации лыжного спорта Пьер Миньери подтверджил данную информацию, но уточнил, что правилами соревнований это не было запрещено, однако лыжники всё равно поступили «непорядочно».

Имена спортсменов при этом не называются.