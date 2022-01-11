Российские фигуристы Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Евгений Семененко узнали стартовые номера в короткой программе чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллинне.

Соревнования в мужском одиночном катании стартуют завтра, 12 января. В турнире одиночников заявлены 34 фигуриста.

В пятой разминке под 25-м стартовым номером выступит чемпион России Марк Кондратюк.

В шестую, последнюю разминку попали Евгений Семененко и Андрей Мозалев. Под 29-м номером Семененко откроет сильнейшую разминку, Мозалев будет выступать предпоследним, 33-м.

Также в сильнейшей разминке 30-й номер получил француз Кевин Аймоз, 31-й — латвийский фигурист Денис Васильевс, 32-й — представитель Грузии Морис Квителашвили, 34-й (последний) — итальянец Даниэль Грассль.

Старт короткой программы у мужчин назначен на 12:50 по московскому времени.