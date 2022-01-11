В эстонском Таллине сегодня, 11 января, прошла жеребьёвка короткой программы спортивных пар в рамках чемпионата Европы по фигурному катанию 2022 года.

Старт соревнований в парном катании назначен на завтра, 12 января, в 19:45 по московскому времени.

Все три российских пары — Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Евгения Тарасова/Владимир Морозов — попали в заключительную, шестую по счету разминку.

Под 19-м стартовым номером выступят двукратные чемпионы Европы (2017, 2018) Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Следом за ними под 20-м номером будут кататься победители прошлого чемпионата Европы Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

21-й, последний стартовый номер достался действующим чемпионам мира Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.