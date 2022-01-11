Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунёва, раскритиковал решение Ивана Сергеева перейти из «Крыльев Советов» в «Зенит». Накануне трансфер был официально оформлен, Сергеев подписал контракт сроком до 2025 года.

«О чем в интервью ещё недавно говорил сам Сергеев? О мечте играть в Европе. Но мечта жила только в голове Сергеева. Реалии же гораздо прозаичнее, — написал Смирнов в своём Телеграм-канале. — Подписав сегодня контракт с «Зенитом» до лета 2025 года, Сергеев убил свою мечту, уничтожил её в зародыше. В мае 2025 года Сергееву будет 30 и уже точно ни в какую Европу он не уедет».

По мнению Смирнова, Сергеев мог найти скромный европейский клуб, но тогда агентам пришлось бы сократить свои комиссионные аппетиты, и сумма трансфера была бы меньше.

Сергеев в текущем сезоне провел в РПЛ 18 матчей, забил 6 голов и сделал 4 передачи. Осенью форвард вызывался в сборную России на отборочные матчи ЧМ-2022, но на поле не выходил.