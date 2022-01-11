Российская фигуристка Бетина Попова предположила результаты чемпионата Европы по фигурному катанию в танцах на льду, а также состава на командный турнир Олимпиады в Пекине.

В эфире на ютуб-канале «Кваксель» Попова отметила, что Виктории Синициной и Никите Кацалапову не стоило бы выступать на чемпионате Европы, поскольку совсем недавно прошел чемпионат России, посреди которого они снялись из-за травмы. В своем предположении Попова поставила на первое место пару Александра Степанова/Иван Букин, на второе место — итальянцев Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри, а на третье место — испанцев Оливию Смарт и Адриана Диаса.

Пару Диана Дэвис/Глеб Смолкин Попова разместила на предварительном четвёртом месте. Комментатор Андрей Журанков отметил, что не исключает варианта с попаданием Дэвис/Смолкина в олимпийский командный турнир.

«Тоже не исключаю, но не считаю это целесообразным», — отметила Попова.