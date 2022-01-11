Баталией мужчин-одиночников уже завтра, 12 января, стартует чемпионат Европы по фигурному катанию в Таллине. Из-за снятия с турнира Михаила Коляды (травма стопы) в мужском одиночном теперь нет какого-то явного фаворита — у всех фигуристов примерно одинаковые лучшие баллы, примерно одинаковый контент и кого-то из них нельзя назвать стабильным на 100%. В том числе, каждый из российских фигуристов может с чистыми прокатами подняться на первую ступень пьедестала.

NVSPORT — о всех претендентах на золото чемпионата Европы в Таллине в мужском одиночном катании.

Вместо Михаила Коляды на турнире будет выступать Андрей Мозалев. Его первый козырь — это сам Таллин: два года назад именно на этой арене Мозалев стал чемпионом мира среди юниоров. Это может положительно повлиять на его психологическую составляющую. Лучший результат Мозалева по взрослым — 252,15 балла, это не так уж много, но баллы эти были набраны не с чистыми прокатами. Если Андрей чисто откатает хотя бы всю произвольную программу с отличной технической базой и не развалится в короткой (как на Гран-при Франции), то будет очень высоко.

Чемпион России Марк Кондратюк получил достаточно ранний стартовый номер. Это и плюс, и минус для него: можно будет откататься раньше всех, в предпоследней разминке, и сосредоточиться только на своем прокате, но обычно чем позднее разминка, тем щедрее раздают баллы за компоненты. Обе программы Марка — очень самобытные и необычные, с интересной хореографией, если удастся выдать хотя бы тот же уровень прокатов, что и на ЧР — это весомая заявка и на медаль, и даже на победу. Личный рекорд Марка — 250.08 балла.

Евгений Семененко попал в сильнейшую разминку наравне с другими фаворитами турнира, но с психологической точки зрения не будет задавлен их прокатами — он открывает финальную шестерку. Лучший результат Семененко по взрослым на международных турнирах — 258.45 балла, это лучший результат среди всех российских фигуристов на этом ЧЕ.

Закрывать короткую программу будет итальянец Даниэль Грассль. Его личный рекорд — 269 баллов (Гран-при Италии), а также на его стороне три старших квада — лутц, флип и риттбергер, которые идут подряд в произвольной программе. На прошлом ЧЕ Грассль остался в двух баллах от медали, откопавшись благодаря произвольной, и единственный вопрос, который заставляет усомниться в успехе итальянца — будут ли недокруты?

Представитель Грузии Морис Квителашвили в хороший день может выиграть чемпионат Европы: у него хороший личный рекорд (266,33 балла, причем с падением), медаль прошлого ЧЕ, а также недавняя победа на этапе Гран-при в России (в том числе, и над Михаилом Колядой, и над Кондратюком с Семененко). Но если день у Квителашвили не задастся, то фигурист может пролететь и мимо топ-10.

Француз Кевин Аймоз имеет лучший личный рекорд среди всех участников ЧЕ: 275,63 балла заработал он однажды на Финале Гран-при, где стал бронзовым призером. Этот сезон для Кевина — очень сложный, с травмами и сорванной подготовкой в межсезонье, однако на чемпионате Франции совсем недавно фигуриста оценили на сопоставимые баллы.

Вмешаться в борьбу за призы может Денис Васильевс — это европейский Джейсон Браун, который выделяется компонентным катанием. Лучший результат латвийского фигуриста — 254.48 балла, но в этом сезоне Васильевс усложнился четверным сальховом, так что вполне может побороться за самые высокие места при ошибках других спортсменов.