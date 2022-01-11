Прославленный советский пловец Владимир Долгов скончался вчера, 10 января, в возрасте 61 года. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской феджерации плавания.

Долгов умер после тяжёлой и продолжительной болезхни.

Главным стартом в карьере пловца стала Олимпиада-1980 в Москве. Долгов взял бронзу на дистанции 100 метров на спине. Также на его счету серебро на Универсиаде-1981 на той же дистанции.

После распада СССР Долгов вместе с семьёй уехал в США, где проработал много лет в Американской ассоциации плавания старшим тренером плавательных клубов в Огайо и Северной Каролине. За время работы в США Долгов воспитал немало

победителей и рекордсменов США.