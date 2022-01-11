Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков высказался по поводу покупки клубом нападающего Ивана Сергеева. Форвард сборной России перешёл в «Зенит» из «Крыльев Советов», подписав контракт до лета 2025 года. При этом Горшков считает, что после трансфера нападающего клуб может сохранить и двух других центрфорвардов — Сердара Азмуна и Артёма Дзюбу.

«Думаю, все трое «Зениту» нужны. Ситуация до конца неясная. Мы не можем точно сказать, какие планы у самого Азмуна. В такой ситуации тем более идеально, если будет ещё Сергеев, — сказал Горшков. — Если Азмун уйдёт по желанию или необходимости — у него летом закончится контракт — уже будет нападающий. Плюс в еврокубках ещё участвовать, три нападающих не помешают.

«Зенит» может играть и в два форварда. Плюс эти разговоры, что и Дзюба может уйти, и Азмун хочет уйти, — в первую очередь с этим связано укрепление данной позиции. Так что если какие-то изменения произойдут, важно, чтобы была укомплектована эта позиция.

Удастся ли подписать новые контракты с Дзюбой и Азмуном? Всё возможно. Азмун, скорей всего, хочет уехать в Европу играть. Тут скорее даже не вопрос денег, а вопрос желания игрока».