Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в «ПСЖ», утверждает Le10Sport. Парижане ищут возможную замену форварду Килиану Мбаппе, который уже зимой может покинуть клуб.

При этом сам Роналду не прочь сменить команду. Его не устраивает атмосфера в «МЮ», в частности, работа исполняющего обязанности главного тренера Ральфа Рангника.

Если трансфер произойдёт, то Криштиану Роналду впервые окажется в одной команде со своим многолетним конкурентом Лионелем Месси. Футболисты за последние 13 лет завоевали на двоих 12 «Золотых мячей».

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» этим летом. В текущем сезоне на его счету 14 голов и 3 передачи в 21 матче во всех турнирах. 5 февраля ему исполнится 37 лет.