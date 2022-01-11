Сегодня, 11 января, СКА сыграет с «Ак Барсом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч пройдет в Ледовом дворце Санкт-Петербурга и начнется в 19:30 по московскому времени.

Прямая трансляция игры доступна здесь.

Для СКА это будет третья игра под руководством Романа Ротенберга. В первых двух армейцы уверенно выиграли у «Куньлуня» (5:1) и «Торпедо» (3:0).

Всего СКА в последних семи играх одержал шесть побед и занимает первое место в Западной конференции с 66 очками в 46 играх.

В нынешнем сезоне команды уже встречались в Казани в ноябре. СКА тогда победил в овертайме 4:3.