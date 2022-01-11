Московский футбольный клуб «Динамо» намекнул на переход в клуб нападающего Федора Смолова в своем официальном телеграм-канале.

В канале «Динамо» было выложено видео, на котором футболист сидит на диване, а девушка за кадром задаёт ему вопрос: «Федя, а правда, что ты в «Динамо» переходишь?». Футболист отвечает, что это неправда.

«Специально для Telegram-канала «Динамо». По информации СММщиков футбольной команды, нападающий Федор Смолов пока не перешел в московский клуб», — говорится в подписи под роликом.

Ранее СМИ сообщали о том, что Федор Смолов успешно прошел медосмотр в «Динамо» перед подписанием контракта. Футболист уже ранее играл за «Динамо» с 2006 по 2015 годы (с перерывом на аренды). Также Смолов выступал за «Краснодар» и «Локомотив».