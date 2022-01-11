Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о начале работы Романа Ротенберга на посту главного тренера петербургского СКА.

По словам Орлова в эфире «Радио Зенит», сейчас командой руководит Ротенберг вместе с Валерием Брагиным, однако сейчас Ротенберг взял бразды правления в свои руки.

«Роман Ротенберг хорошо взял команду. Жаль, матч с ЦСКА отложили из-за коронавируса, потому что СКА с новым главным тренером был на подъёме», — отметил Орлов, добавив, что фактически Ротенберг руководил армейцами уже в декабре.

Также Орлов восхитился хоккейным городком и базой СКА, которая была построена уже после прихода в клуб Ротенберга.

«Много сделано. О людях надо судить не по словам, а по делам, поступкам. Конечно, Ротенберг не ангел, но результаты налицо. Куда ты от фактов денешься? Факты — упрямая вещь», — отметил комментатор.