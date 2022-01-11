СКА начал матч с «Ак Барсом» в регулярном чемпионате КХЛ

Петербургский хоккейный клуб СКА начал встречу против казанского «Ак Барса» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игра проходит в Санкт-Петербурге на площадке «Ледового дворца».

Прямую трансляцию встречи можно найти здесь.

Для СКА это будет третья игра под руководством главного тренера Романа Ротенберга. В первых двух армейцы уверенно выиграли у «Куньлуня» (5:1) и «Торпедо» (3:0). Матч СКА — ЦСКА, который должен был пройти 9 января, отменили в связи со вспышкой коронавируса у московских армейцев в составе.

«Ак Барс» в последнем туре потерпел поражение на выезде со счетом 2:4.