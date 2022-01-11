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  • 20:49,  11 января 2022
СКА
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СКА начал матч с «Ак Барсом» в регулярном чемпионате КХЛ

СКА начал матч с &#171;Ак Барсом&#187; в регулярном чемпионате КХЛ
ХК СКА. Фото: сайт клуба

Петербургский хоккейный клуб СКА начал встречу против казанского «Ак Барса» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игра проходит в Санкт-Петербурге на площадке «Ледового дворца».

Прямую трансляцию встречи можно найти здесь.

Для СКА это будет третья игра под руководством главного тренера Романа Ротенберга. В первых двух армейцы уверенно выиграли у «Куньлуня» (5:1) и «Торпедо» (3:0). Матч СКА — ЦСКА, который должен был пройти 9 января, отменили в связи со вспышкой коронавируса у московских армейцев в составе.

«Ак Барс» в последнем туре потерпел поражение на выезде со счетом 2:4.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» и СКА уже встречались в Казани в ноябре. СКА тогда победил в овертайме 4:3.

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