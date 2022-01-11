Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о том, что спортсмены его группы побегут гонки этапа Кубка мира в Антхольце вместо заранее запланированного сбора на Семинском перевале.

По словам Каминского, которые цитирует «Матч ТВ», вариантов с продолжением подготовки не так много.

«Минимум передвижений, чтобы постараться сберечь ребят, потому что в случае чего мы можем оказаться без эстафеты на Олимпиаде», — сказал Каминский, добавив, что решение отказаться от сбора было принято лишь для того, чтобы биатлонисты не совершали много перелеттов.

Изначально планировалось, что вместо этапа в Антхольце Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Антон Бабиков поедут на Семинский Перевал, откуда уже отправятся на Олимпийские игры в Пекине.