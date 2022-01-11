Российские биатлонистки узнали стартовые номера в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.

Гонка на 7,5 километров состоится завтра, 12 января, и станет первой в рамках этого этапа. Начало назначено на 16:30 по московскому времени. Стартовый протокол опубликован на официальном сайте Международного союза биатлонистов.

Сборную России в этой гонке представят шесть спортсменок.

Первой из россиянок на дистанцию убежит Ирина Казакевич, ей достался 24 номер. Под 29-м номером в гонку уйдёт Ульяна Нигматуллина, а под 31-м — Кристина Резцова, лидер этого сезона в российской команде.

Валерия Васнецова будет стартовать 54-й по счету, Светлана Миронова — 66-й. В поздней стартовой группе оказалась Анастасия Шевченко, она получила 104-й стартовый номер.