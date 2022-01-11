Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Артур Дмитриев-старший оценил попытку своего сына, Артура Дмитриева-младшего, приземлить четверной аксель на чемпионате США.

В интервью «Российской газете» Дмитриев-старший отметил, что на чемпионате США его сын на четверть не докрутил этот прыжок, но судьи в протоколе отметили пол-оборота.

«Четверной аксель Артур прыгал еще до пандемии, причем полностью докрученный, но на тренировках. У меня и запись есть чистых приземлений», — сообщил тренер.

По словам Дмитриева-старшего, он не был уверен, что его сын сможет подготовиться к турниру, поскольку почти два года тренировался самостоятельно на массовом льду.

«Но у него получилось. Молодец. Горжусь, что он показал прыжок — и на тренировках, и в прокате. Для него это большой шаг», — сказал тренер, отметив, что для подобных серьезных соревнований Дмитриев-младший еще не набрал форму.