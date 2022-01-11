Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная сообщила, что ей ещё предстоит дальнейшее лечение травмы руки, из-за которой она пропустила предолимпийский чемпионат России.

В своем «Инстаграме» фигуристка выложила смешное танцевальное видео, на котором видно, что гипс с руки уже сняли. Одна из подписчиц Алены отметила в комментариях, что болельщики будут терпеливо ждать фигуристку: «Гипс сняли — и то хорошо».

«Есть осложнения, которые, если не долечить, то будут последствия, не хочется остаться однорукой в 18 лет», — написала Косторная.

Напомним, за 10 дней до старта чемпионата России в Санкт-Петербурге Косторная сломала руку на тренировке. Фигуристке запретили тренироваться на протяжении 20 дней, из-за чего она пропустила олимпийский отбор.