Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков высказал мнение о непопадании Глеба Ретивых в сборную России по лыжным гонкам на Олимпиаду-2022.

В эфире «Матч ТВ» Легков отметил, что дето лишь в том, что лыжник не прошёл заявленные заранее критерии отбора, также на это повлияли отмены этапов Кубка мира из-за ситуации с коронавирусом.

«Проблема в другом: раньше брали в состав 10 мужчин и 10 женщин, а сейчас их по 8. Вышло так, что Ретивых не берут», — отметил Легков, добавив, что Ретивых имеет отличные спринтерские качества, но такими же обладают, к примеру, другие лыжники сборной — Александр Терентьев, Александр Большунов.

«Мы понимаем, что уже 30 лет, и если у него получится отобраться на следующие Игры, я буду только счастлив», — заключил Легков.