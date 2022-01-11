На чемпионате Европы по фигурному катанию в эстонском Таллине сегодня, 12 января, состоятся соревнования мужчин-одиночников в короткой программе.

Старт соревнований назначен на 12:50 по московскому времени. В заявке на короткую программу значатся имена 34 фигуристов.

Сборную России на этом турнире представляют трое спортсменов: Марк Кондратюк, Евгений Семененко и Андрей Мозалёв. Незадолго до старта турнира снялся Михаил Коляда, у него травма стопы.

В пятой, предпоследней разминке, под 25-м номером выступит Марк Кондратюк. Его выход на лёд ожидается в 16:44 по московскому времени.

В заключительной шестой разминке выступят Андрей Мозалёв и Евгений Семененко. Под 29-м номером Семененко откроет эту разминку (17:17 по мск), Мозалев будет выступать предпоследним (17:42 по мск).