Казанский «Ак Барс» обыгрывает петербургский СКА после первого периода в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра проходит в Санкт-Петербурге на арене «Ледового дворца». После первого периода счет в матче 2:1 в пользу гостей из Казани.

Уже на 4-й минуте «Ак Барс» открыл счёт в этой встрече. Отличился Пер Линдхольм с передачи Джордана Уила. К 9-й минуте Никита Гусев сумел выровнять положение, ассистентами в этой атаке стали Михаил Воробьев и Данила Моисеев.

За минуту до конца периода «Ак Барсу» удалось вновь обеспечить преимущество. В равных составах шайбу забросил Никита Дыняк, ему ассистировали Артем Галимов и Роман Рукавишников.

Прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь, команды проведут на льду ещё два периода.