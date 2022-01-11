Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило о допинговой дисквалификации российской конькобежки Софьи Миговой.

Согласно информации на официальном сайте РУСАДА, спортсменка получила двухлетнее отстранение. Причина — нарушение п. 4.1. и п. 4.2. общероссийских допинговых правил, т.е. в пробе спортсменки было обнаружено запрещённое вещество или его метаболиты или маркеры, а также было обнаружено, что спортсменка использовала или пыталась использовать запрещённую субстанцию или метод.

Время начала дисквалификации Миговой отсчитывается с 24 ноября 2021 года, вновь выступать на соревнованиях она сможет лишь с ноября 2023 года.

Софья Мигова тренируется в Санкт-Петербурге, она становилась призером чемпионата России по конькобежному спорту и первенства страны среди юниоров.