Российский биатлонист, призёр этапов Кубка мира Эдуард Латыпов высказался о своих тренировках на карантине и поблагодарил немца Эрика Лессера за помощь с предоставлением тренажёров.

В своём «Инстаграме» Латыпов выложил фотографию из гостиничного номера и сообщил, что продолжает поддерживать форму и готовиться к Олимпийским играм в Пекине.

Также биатлонист поблагодарил всех за поддержку, выделив близких, свою команду и тренеров.

«Спасибо Эрику Лессеру за помощь, вот это настоящая биатлонная семья! Жду своего скорейшего возвращения, берегите себя!», — написал Латыпов.

Напомним, перед этапом Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе Эдуард Латыпов сдал два подряд положительных теста на коронавирус.