Российский фигурист, ученик Алексея и Татьяны Мишиной Евгений Семененко пропустил вечернюю тренировку накануне короткой программы мужчин на чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 в Таллине.

Как сообщает в своем телеграм-канале журналист Sport24 Константин Лесик, фигурист не появился на вечерней тренировке.

Двое других представителей России на ЧЕ Андрей Мозалёв и Марк Кондратюк вышли на тренировку и прорабатывали произвольные программы. Мозалёв откатал макет произвольной программы без прыжков.

Марк Кондратюк выполнил полноценный прогон произвольной программы. В первой половине программы он прыгнул четверной тулуп, но сделал бабочку на одном из двух тройных акселей. Во второй половине фигурист прыгнул два четверных сальхова (один — в каскаде с тройным), а также каскад лутц-ойлер-сальхов.

Старт короткой программы запланирован на 12:50 по московскому времени завтра, 12 января.