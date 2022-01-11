Петербургский СКА не сумел отыграть отставание в одну шайбу в матче с «Ак Барсом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игра проходит в Санкт-Петербурге в «Ледовом дворце». Счёт после двух периодов 2:1 в пользу казанского клуба.

В первом периоде в составе «Ак Барса» по одной шайбе забросили Пер Линдхольм и Никита Дыняк. В составе СКА отличился Никита Гусев. Все шайбы были заброшены при игре в равных составах.

Во втором периоде «Ак Барс» мог увеличить преимущество, поскольку на 28-й минуте в составе СКА случилось удаление: за выброс шайбы на 2 минуты на скамью штрафников угодил Захар Бардаков. Но СКА сумел выстоять вчетвером и не пропустил до конца периода.

Команды проведут на льду ещё период, прямую трансляцию можно найти по ссылке.