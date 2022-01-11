Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина предположила, как сложится турнир женщин-одиночниц на чемпионате Европы 2022 года в Таллине.

Слова Родниной цитирует портал «Чемпионат». Как считает эксперт, российские фигуристки завоевали все медали на турнире 2020 года в Граце, так что в Таллине могут повторить этот успех. По мнению Родниной, нынешним фигуристкам сборной России это по силам.

«В Европе сейчас нет серьезной конкуренции. Камиле Валиевой составят конкуренцию прежде всего наши же девушки — между ними будет серьезная и интересная борьба», — сказала Роднина.

Напомним, старт турнира девушек-одиночниц на чемпионате Европы по фигурному катанию состоится в четверг, 13 января. Начало короткой программы — в 12:15 по мск.