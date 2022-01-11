Стала известна примерная зарплата российского нападающего Федора Смолова после перехода в московское «Динамо».

Информацию об этом сообщает портал Metaratings. Как стало известно СМИ, оклад Смолова будет соответствовать комплексной стратегии по зарплатам в клубе, годовой оклад нападающего составит около полутора миллионов евро в год.

Также источник отмечает, что при подписании контракта с «Динамо» Смолов должен получить определенную сумму в виде подъемных, которые должны как-то компенсировать разницу с его предыдущей зарплатой — в «Локомотиве». В стане «красно-зеленых» Смолов зарабатывал около 2,6 млн евро в год.

Напомним, Федор Смолов много лет играл за московское «Динамо» в начале карьеры: за этот клуб он выступал с 2006 по 2015 год