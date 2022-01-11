Казанский «Ак Барс» обыграл на выезде петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра прошла на арене «Ледового дворца» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В первом периоде «Ак Барс» сумел забросить две шайбы. На 4-й минуте отличился Пер Линдхольм, а на 20-й — Никита Дыняк. В составе СКА одну шайбу в ворота соперника занес Никита Гусев.

Второй период обошелс без заброшенных шайб, а в третьем судьи не засчитали взятие ворот авторства защитника СКА Евгения Кетова из-за помехи вратарю. В концовке встречи Джордан Уил забросил третью шайбу «Ак Барса» — это произошло, когда СКА снял вратаря Ларса Юханссона.

Этот матч стал для СКА третьим под руководством нового главного тренера Романа Ротенберга и первым для него поражением.