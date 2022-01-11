На этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге пройдет женский спринт. Резцова стартует 31-й

На шестом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге сегодня, 12 января, пройдёт женская спринтерская гонка на 7,5 километров.

Начало спринта назначено на 16:30 по московскому времени. Спортсменкам нужно будет пройти три круга по трассе в 2,5 километра, а также закрыть мишени на двух огневых рубежах: стрельба из положения лёжа и из положения стоя.

Сборную России в этой гонке представят шесть спортсменок.

Первой из россиянок в гонку убежит Ирина Казакевич, ей достался 24 стартовый номер.

Под 29-м номером в гонку уйдёт Ульяна Нигматуллина, а под 31-м — Кристина Резцова, которая занимает лучшую позицию в общем зачете Кубка мира среди россиянок.