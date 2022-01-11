Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nvsport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 03:23,  12 января 2022
Биатлон
0

На этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге пройдет женский спринт. Резцова стартует 31-й

На этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге пройдет женский спринт. Резцова стартует 31-й
Кристина Резцова Фото: Официальный сайт СБР

На шестом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге сегодня, 12 января, пройдёт женская спринтерская гонка на 7,5 километров.

Начало спринта назначено на 16:30 по московскому времени. Спортсменкам нужно будет пройти три круга по трассе в 2,5 километра, а также закрыть мишени на двух огневых рубежах: стрельба из положения лёжа и из положения стоя.

Сборную России в этой гонке представят шесть спортсменок.

Первой из россиянок в гонку убежит Ирина Казакевич, ей достался 24 стартовый номер.

Под 29-м номером в гонку уйдёт Ульяна Нигматуллина, а под 31-м — Кристина Резцова, которая занимает лучшую позицию в общем зачете Кубка мира среди россиянок.

Валерия Васнецова будет стартовать 54-й по счету, Светлана Миронова — 66-й. В последней стартовой группе оказалась Анастасия Шевченко, она побежит под 104-м стартовым номером.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров
Британские ученые обнаружили специю, которая способна защитить от рака
Британские ученые обнаружили специю, которая способна защитить от рака
На КАД полицейские со стрельбой задержали водителя
На КАД полицейские со стрельбой задержали водителя "Шкоды"
Кадыров призвал казахстанцев вести протесты мирно и не разрушать республику
Кадыров призвал казахстанцев вести протесты мирно и не разрушать республику
На петербуржцев за их же деньги переложили ответственность за невывезенный мусор
На петербуржцев за их же деньги переложили ответственность за невывезенный мусор