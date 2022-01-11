Итальянский экс-футболист и футбольный тренер Фабио Каннаваро не будет работать со сборной Польши в качестве главного тренера.

Информацию об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своём «Твиттере».

Как стало известно Каннаваро, несколько дней было дано Каннаваро на раздумия, и он принял решение отказать Федерации футбола Польши, о чем уже её уведомил. Это связано с тем, что Каннаваро не уверен в том, сможет ли он хорошо подготовить сборную к стыковым матчам на ЧМ-2022. В будущем он не исключает варианта с приходом в сборную Польши.

Напомним, совсем недавно сборную Польши покинул главный тренер Паулу Соуза. Он получил предложение от бразильского «Фламенго» и оставил польскую команду.

В первом стыковом матче Польше предстоит сыграть со сборной России. Игра пройдёт 24 марта в «Лужниках».