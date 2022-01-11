Стало известно, почему сборная Израиля в практически полном составе была вынуждена сняться с чемпионата Европы по фигурному катанию 2022 года в Таллине, Эстония.

Как сообщает портал Israelhayom.co.il, это связано с несколькими положительными тестами на коронавирус перед тем, как спортсмены отправились на ЧЕ.: В парном катании команду должны были представить Хэйли Копс/Евгений Краснопольский, в мужском одиночном — Марк Городницкий и Алексей Быченко, в танцах на льду — Мария Носовицкая/Михаил Носовицкий.

Одиночница Тейлор Моррис не снялась с турнира, поскольку она тренируется отдельно от команды в штате Колорадо, США.

Напомним, соревнования на чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 года стартуют завтра, 12 января. Первыми на лед «Тондирабы» выйдут мужчины в 12:50 по мск с короткими программами.