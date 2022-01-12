На чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 года в Таллине сегодня, 12 января, пройдут соревнования спортивных пар в короткой программе.

Старт выступлений в короткой программе у пар назначен на 19:45 по московскому времени.

Сборную России по фигурному катанию на этом турнире представляют три дуэта — чемпионы России Анастасия Мишина/Александр Галлямов, серебряные призёры ЧР Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и бронзовые призёры ЧР Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Все российские пары попали в сильнейшую, шестую разминку. Под 19-м номером будут выступать Тарасова/Морозов, под 20-м — Бойкова/Козловский, под последним, 21-м — Мишина/Галлямов. Откроют разминку фигуристы из Италии Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини.

Медали в парном катании будут разыграны в четверг, 13 января.