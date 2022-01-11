Соревновательный купальник российской гимнастки Дины Авериной, в котором она выступала на Летних Олимпийских играх в Токио, был выставлен в свободную продажу.

Информация о продаже купальника появилась в официальном «Инстаграме» мастерской дизайнера этого костюма Светланы Герасимовой. В этом купальнике Дина Аверина выступала в упражнениях с обручем. Дизайнер подчеркнула, что продаётся именно оригинал купальника, а не его копия. Стоимость костюма составляет 1800 долларов или 126 000 рублей.

В объявлении отмечено, что подобный купальник хорошо подойдёт для программ, поставленных под классику. «Переливы голубых, синих, фиолетовых кристаллов в сочетании с золотом смотрится очень дорого и элегантно», — говорится в объявлении.

Отметим, на Летней Олимпиаде в Токио Дина Аверина завоевала серебряную медаль.