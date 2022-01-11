Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг высказался о поражении команды в матче с казанским «Ак Барсом» в регулярном чемпионате КХЛ.

Слова Ротенберга цитирует портал РИА Новости. Тренер отметил, что по настрою команды вопросов нет, но она не имеет права проигрывать дома. Ротенберг подчеркнул, что причины поражения команда обсудила в раздевалке и будет делать работу над ошибками.

«Надо забивать мусорные голы. «Ак Барс» сыграл очень дисциплинированно. Говорили, что надо лезть на ворота. Имели 100-процентные шансы», — сказал Ротенберг.

По словам тренера, сейчас СКА является лучшей командой лиги на выезде, что связано со многими факторами, но также нужно всегда побеждать и в домашних встречах. «Надо посмотреть на себя в зеркало и двигаться дальше», — заключил Ротенберг.