Главные новости из мира лыжных гонок, биатлона, хоккея и других видов спорта — в традиционном дайджесте главных событий дня от NVSPORT за 11 января:

СКА дома уступил «Ак Барсу». Это первое поражение главного тренера Ротенберга

Казанский «Ак Барс» обыграл на выезде петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра прошла на арене «Ледового дворца» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. В составе СКА единственную шайбу забросил Никита Гусев.

Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаду в Пекине

Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам определился с составом команды на Олимпийские игры в Пекине. В мужской команде оказались Александр Большунов, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, в женской — Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Юлия Ступак. В женской, как и в мужской команде оказалось 8 человек.

Российская конькобежка дисквалифицирована на 2 года за допинг

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило о допинговой дисквалификации российской конькобежки Софьи Миговой. Согласно информации на официальном сайте РУСАДА, спортсменка получила двухлетнее отстранение, которое начало отсчитываться с 24 ноября 2021 года.

Биатлонисты группы Каминского побегут этап КМ в Антхольце вместо сбора на Семинском перевале

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о том, что спортсмены его группы побегут гонки этапа Кубка мира в Антхольце вместо заранее запланированного сбора на Семинском перевале. Это сделано для того, чтобы избежать большого количества перелётов и контактов в связи с распространением нового штамма коронавируса.

Не стало двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Анатолия Алябьева

Двукратный олимпийский чемпион 1980 года по биатлону Анатолий Алябьев умер на 71-м году жизни. Об этом сообщил российский комментатор Дмитрий Губерниев. Позднее глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев сообщил, что Алябьев умер от коронавируса.

Татьяна Тарасова снова оказалась в больнице

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова снова оказалась в больнице. Изданию «ВсеПроСпорт» Тарасова сообщила, что ее госпитализировали, однако отказалась называть причину.