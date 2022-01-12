Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромила «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра прошла на стадионе «Кибэнк-Центр» в Баффало и завершилась со счетом 6:1 в пользу гостей.

В составе «Тампы» в этой встрече трижды отличился российский нападающий Никита Кучеров. Он забросил две шайбы во втором периоде и еще одну — в третьем. Встречу Кучеров завершил с показателем полезности «+3». По разу отличились Энтони Чирелли, Стивен Стэмкос и Ондржей Палат.

За «Баффало» единственную шайбу в этой встрече оформил Винни Хиностроза.

В составе «Тампы» также проявил себя россиянин Михаил Сергачев: он отдал результативную передачу на Чирелли.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский провёл весь матч на льду и отразил 17 бросков по своим воротам.